Evo Morales demands elections in Bolivia in 90 days “to avoid deaths” and warns against militarization

25th Monday, May 2026 - 00:38 UTC Full article

El pronunciamiento de Morales se produjo el mismo fin de semana en que la violencia escaló nuevamente sobre las carreteras del país

El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) elevó este domingo la presión sobre el Gobierno de Rodrigo Paz al exigir la convocatoria de elecciones generales en un plazo de 90 días “para que no haya muertos, para que no haya heridos”, en una nueva escalada del pulso político que mantiene paralizadas a las ciudades de La Paz y El Alto desde hace tres semanas. El líder cocalero, prófugo de la justicia boliviana por un caso de presunta trata agravada de menores, advirtió que cualquier decisión del Ejecutivo de “militarizar” el país para desbloquear las rutas constituiría una alternativa “suicida”.

“Paz tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o la pacificación, transición, elección en 90 días”, afirmó Morales durante su programa semanal en la radio del movimiento cocalero Kawsachun Coca, emitido desde el Chapare, en el trópico de Cochabamba, donde permanece atrincherado para eludir la orden de captura en su contra. El exmandatario sostuvo que la única salida pasa por la renuncia de Paz y la conformación de un Gobierno de transición que convoque a comicios en ese plazo.

El pronunciamiento de Morales se produjo el mismo fin de semana en que la violencia escaló nuevamente sobre las carreteras del país. Un convoy militar y policial encabezado por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, fue emboscado con cargas de dinamita en la localidad de Copata, sobre el corredor La Paz-Oruro, cuando intentaba liberar una de las principales rutas nacionales bloqueadas desde hace dieciocho días. Las fuerzas oficiales debieron replegarse por una ruta alternativa y permanecieron varias horas sin comunicación con el comando central, según informó el propio ministro. Equipos periodísticos que acompañaban el operativo también se retiraron del lugar por accesos secundarios.

El Gobierno de Paz insistió en la apertura del diálogo pese a la escalada. La administración anunció la convocatoria, para el próximo 27 de mayo, a una sesión del Consejo Económico y Social en la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo. El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, confirmó que la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari fue invitada al encuentro con el objetivo de destrabar los bloqueos. El Comité pro Santa Cruz, encabezado por Stello Cochamanidis, rechazó en cambio la estrategia oficial y sostuvo que la administración solo busca “ganar tiempo”.

La situación humanitaria continúa deteriorándose. Los cortes mantienen interrumpido el traslado de alimentos, combustibles e insumos médicos hacia La Paz y El Alto, mientras la inflación interanual se ubica ahora en el 14%, según los registros oficiales. El Gobierno denunció en paralelo la circulación de “noticias falsas” sobre supuestas muertes en los operativos de desbloqueo, atribuidas a sitios web ubicados fuera del país y a intereses identificados como desestabilizadores. La Central Obrera Boliviana, los campesinos del altiplano y los sectores afines a Morales mantienen las medidas de fuerza y reclaman la salida inmediata del presidente, mientras el Gobierno persiste en su denuncia ante la Organización de los Estados Americanos por un presunto intento de “alterar el orden democrático”.