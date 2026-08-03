Argentina: $LIBRA investors to file civil suit after mediation fails

3rd Monday, August 2026 - 20:17 UTC Full article

La causa penal se inició tras el mensaje que Milei publicó en la red X el 14 de febrero de 2025, con un contrato para adquirir el token

Un grupo de inversores que se consideran perjudicados por el lanzamiento del criptoactivo $LIBRA presentará una demanda por daños y perjuicios en el fuero civil argentino, tras no alcanzar un acuerdo en la instancia de mediación obligatoria previa.

La audiencia se celebró con los abogados de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos de los imputados en la causa penal. El letrado que representa a los ahorristas, Nicolás Oszust, define en estos días el monto del reclamo y la nómina definitiva de demandados, que según fuentes próximas a los damnificados incluiría al presidente Javier Milei. En la mediación convocada el año pasado, ni Milei ni su hermana Karina se presentaron ni enviaron representación letrada.

Las cifras varían según la fuente. El despacho original menciona unos 30 ahorristas; coberturas previas hablaban de unos 25, argentinos y extranjeros, con un daño directo estimado en 4,5 millones de dólares. El monto de la demanda no está determinado. Por separado, la investigación penal estima que las maniobras habrían permitido el retiro de unos 100 millones de dólares mediante un número reducido de billeteras digitales.

La causa penal se inició tras el mensaje que Milei publicó en la red X el 14 de febrero de 2025, con un contrato para adquirir el token, presentado entonces como un instrumento para impulsar emprendimientos locales. Investiga si hubo una presunta estafa. No hay condena ni acusación formal resuelta.

El expediente atraviesa un momento decisivo. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi apartó a cinco querellas al hacer lugar a un pedido de Novelli, decisión que los damnificados apelaron. La Sala I de la Cámara Federal porteña celebrará el 10 de agosto en Comodoro Py una audiencia para resolver si recuperan esa condición. De no hacerlo, la investigación quedaría impulsada únicamente por el fiscal Eduardo Taiano, cuya actuación cuestionan los querellantes. Entre los abogados de las víctimas figura Juan Grabois, dirigente político opositor.

La sala está integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y se encuentra en proceso de recomposición. El Gobierno envió al Senado los pliegos de Bertuzzi y de Pablo Yadarola, que la Comisión de Acuerdos tratará el 12 de agosto; Bruglia, trasladado al tribunal en 2018 junto con Bertuzzi, presentó un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para permanecer en el cargo. Si el recambio no se concreta antes de la audiencia, resolverá la composición actual.

Antes de la feria judicial, el juez dispuso el congelamiento de direcciones de criptoactivos a pedido del fiscal. Entre los elementos de prueba figuran transferencias del empresario Hayden Davis a cuentas virtuales en las semanas previas al lanzamiento y una nota hallada en el teléfono de Novelli que refiere un presunto acuerdo por cinco millones de dólares. Ninguno de esos extremos ha sido probado.