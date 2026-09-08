América Latina retrocede en PISA 2025 y Argentina firma su peor resultado desde 2006

8th Tuesday, September 2026 - 19:31 UTC Full article

Los promedios de la OCDE se ubicaron en 461 puntos en lectura, 463 en matemática y 482 en ciencias, los registros más bajos desde que se aplica la prueba

Los trece países latinoamericanos evaluados en el informe PISA 2025, difundido este martes, quedaron por debajo de los promedios de la OCDE en las tres áreas medidas, en una edición marcada por retrocesos generalizados y por el peor desempeño de Argentina desde que participa en la prueba.

La evaluación, que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos cada tres años a estudiantes de 15 años escolarizados, fue la más amplia de la serie: participaron más de 760.000 alumnos de 91 países y economías. Los promedios de la OCDE se ubicaron en 461 puntos en lectura, 463 en matemática y 482 en ciencias, los registros más bajos desde que se aplica la prueba. Esta edición incorporó además la resolución computacional de problemas como cuarto dominio.

Argentina obtuvo 367 puntos en matemática, 389 en lectura y 393 en ciencias, con caídas de 11, 12 y 13 puntos respectivamente frente a 2022 y sus peores resultados desde el inicio de la serie, en 2006. Solo el 24% de los estudiantes argentinos alcanzó el nivel 2 en matemática —el umbral que la OCDE considera básico—, frente al 65% del promedio del organismo. El informe registra además una ampliación de la distancia entre los alumnos de mejor y peor rendimiento en matemática y ciencias entre 2022 y 2025. En el ordenamiento regional, Argentina quedó por detrás de Uruguay, Chile, Colombia, México, Brasil y Perú.

Uruguay presentó el desempeño más sólido de la región. Según el informe nacional divulgado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el país alcanzó 444,5 puntos en ciencias —unos nueve más que en 2022 y su mejor registro histórico—, 423,2 en lectura, siete menos que en la medición anterior, y 404,9 en matemática, un resultado estadísticamente estable. Uruguay encabezó la región en ciencias y matemática, y quedó segundo en lectura detrás de Chile. Aun así, permanece por debajo de la OCDE en las tres áreas: el 58% de sus estudiantes no llega al nivel mínimo en matemática y el 43% tampoco lo hace en lectura.

Chile retrocedió doce puntos en lectura, hasta 436, y nueve en matemática, hasta 403, mientras que en ciencias se mantuvo estable en 442. Desde 2015, la proporción de estudiantes con desempeño insuficiente subió diez puntos porcentuales tanto en matemática como en lectura. Brasil se mantuvo prácticamente sin cambios respecto de 2022, con 408 puntos en lectura, 377 en matemática y 409 en ciencias. México bajó a 388 en matemática, su peor marca desde 2006, y a 408 en lectura, con una leve mejora en ciencias hasta 414.

La OCDE introdujo un matiz para interpretar las caídas de Colombia y Costa Rica, donde la matrícula secundaria se amplió en la última década. El organismo sostuvo que el retroceso aparente en matemática y lectura guarda relación con la incorporación de estudiantes de poblaciones antes marginadas del sistema. PISA evalúa únicamente a jóvenes escolarizados, por lo que los países con mayor deserción quedan medidos sobre una porción menor de la cohorte.

Fuera de la región, Estados Unidos registró 490 puntos en lectura, catorce menos que en 2022 y su nivel más bajo desde que comenzó la evaluación en 2000. En matemática también marcó un mínimo histórico, mientras que en ciencias se mantuvo estable. Los organizadores advirtieron que la tasa de respuesta de los estudiantes estadounidenses y el volumen de exclusiones quedaron por debajo de los estándares técnicos exigidos, por lo que no puede descartarse un sesgo en los resultados.